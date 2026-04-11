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दिग्गज गायिका आशा भोसले को आया कार्डिएक अरेस्ट, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती
आशा भोसले की तबीयत बिगड़ी

दिग्गज गायिका आशा भोसले को आया कार्डिएक अरेस्ट, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती

लेखन नेहा शर्मा
Apr 11, 2026
09:35 pm
क्या है खबर?

सुरों की मल्लिका और दिग्गज पार्श्व गायिका आशा भोसले को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है। 92 वर्षीय आशा भोंसले को कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) पड़ने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज (EMS) यूनिट में ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम लगातार उनके उपचार में जुटी हुई है।

इलाज

इमरजेंसी यूनिट में चल रहा इलाज

PTI के मुताबिक, आशा भोसले को 11 अप्रैल को कार्डियक अरेस्ट के बाद फौरन ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर प्रतीत समदानी के अनुसार, उनका इलाज फिलहाल इमरजेंसी यूनिट में चल रहा है। हालांकि, उनके परिवार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी विस्तृत जानकारी का इंतजार है। इस खबर के बाद संगीत जगत और उनके प्रशंसकों के बीच चिंता की लहर दौड़ गई है।

ट्विटर पोस्ट

आशा भोसले अस्पताल में भर्ती

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बयान

पोती जनाई ने जारी किया बयान

आशा भोसले की पोती जनाई भोसले ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा, "मेरी दादी आशा भोंसले को अत्यधिक थकान और सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है। हम आपसे हमारी निजता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं। उपचार जारी है और हमें उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। हम जल्द ही आपको सकारात्मक अपडेट देंगे।"

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पुरस्कार

आशा भोसले को मिल चुके कई बड़े सम्मान

भारतीय संगीत जगत का एक स्तंभ मानी जाने वाली आशा भोंसले ने अपने 7 दशक लंबे करियर में कई प्रतिष्ठित सम्मान हासिल किए हैं, जिनमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण शामिल हैं। उन्होंने 'उमराव जान' और 'इजाजत' जैसी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। इसी साल सितंबर में आशा अपना 93वां जन्मदिन मनाने वाली हैं। फिलहाल, उनके करोड़ों प्रशंसक उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

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