AMMA में 3 सदस्यों ने दिया इस्तीफा, अध्यक्ष श्वेता मेनन बोलीं- मैं ही हूं सर्वेसर्वा

AMMA की श्वेता ने कहा कि मैं अभी भी अध्यक्ष हूं

श्वेता का कहना है कि उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और वे आधिकारिक तौर पर AMMA की अध्यक्ष बनी हुई हैं। उनका मानना है कि जब तक वे उन पर लगे हालिया आरोपों से अपना नाम साफ नहीं कर लेतीं, तब तक वे इस पद पर बनी रहेंगी।

इस्तीफा देने वाले अभिनेताओं ने अलग-अलग कारण बताए हैं। जयन ने नैतिक कारणों का हवाला दिया, जॉय ने संगठन में बढ़ते मतभेदों की बात कही और कैलाश ने इसे अपना निजी फैसला बताया, जिस पर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा।

इतने सारे उतार-चढ़ाव के बीच, एसोसिएशन के सदस्य अब बस ये देख रहे हैं कि आगे क्या होगा।