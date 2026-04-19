ZEE5 की नई सीरीज 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' का ट्रेलर जारी, इस दिन होगा प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 06:56 pm Apr 19, 202606:56 pm

क्या है खबर?

ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 ने अपनी नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' का ऐलान करते हुए ट्रेलर जारी किया है। इसकी कहानी कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी और उत्थान पर आधारित है। इस डॉक्यूमेंट्री के निर्देशन की कमान राघव धर ने संभाली है, जिन्हें नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री 'मुंबई माफिया: पुलिस वर्सेज अंडरवर्ल्ड' (2023) के लिए जाना जाता है। राघव खन्ना बतौर निर्माता इसके साथ जुड़े हैं। कहानी के जरिए सत्ता और प्रभाव की गतिशीलता का विश्लेषण किया गया है।