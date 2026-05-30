लता मंगेशकर की अधूरी ख्वाहिश, माइकल जैक्सन से न मिल पाने का जिंदगीभर रहा मलाल
मनोरंजन
मशहूर गायिका लता मंगेशकर की एक आखिरी इच्छा थी कि वो पॉप स्टार माइकल जैक्सन से मिलें, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाई। जब माइकल जैक्सन का निधन हुआ तो लता ने बेहद दुखी होकर उनके लिए एक नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने जैक्सन को दुनिया का सबसे महान पॉप कलाकार बताया और कहा कि उनसे न मिल पाने का पछतावा उन्हें जिंदगीभर रहेगा।
लता और माइकल ने पार की सांस्कृतिक सीमाएं
भारत की बुलबुल कही जाने वाली लता मंगेशकर ने हजारों गाने गाए। दूसरी तरफ माइकल जैक्सन 'पॉप के राजा' कहलाए और उन्होंने पॉप संगीत को हमेशा के लिए बदल दिया। हालांकि, दोनों की मुलाकात कभी नहीं हो पाई, फिर भी लता जी की यह चाहत दर्शाती है कि संगीत की कोई सरहद नहीं होती। ये अलग-अलग संस्कृतियों के लोगों को आपस में जोड़ने और दुनियाभर में अपनी अमिट छाप छोड़ने की ताकत रखता है।