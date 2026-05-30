लता मंगेशकर की अधूरी ख्वाहिश, माइकल जैक्सन से न मिल पाने का जिंदगीभर रहा मलाल

लता और माइकल ने पार की सांस्कृतिक सीमाएं

भारत की बुलबुल कही जाने वाली लता मंगेशकर ने हजारों गाने गाए। दूसरी तरफ माइकल जैक्सन 'पॉप के राजा' कहलाए और उन्होंने पॉप संगीत को हमेशा के लिए बदल दिया। हालांकि, दोनों की मुलाकात कभी नहीं हो पाई, फिर भी लता जी की यह चाहत दर्शाती है कि संगीत की कोई सरहद नहीं होती। ये अलग-अलग संस्कृतियों के लोगों को आपस में जोड़ने और दुनियाभर में अपनी अमिट छाप छोड़ने की ताकत रखता है।