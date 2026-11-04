'लास्ट मैन इन टावर' ट्रेलर: मनोज बाजपेयी की दमदार थ्रिलर में दिखेगा लालच और सत्ता का खेल
ZEE5 ने 'लास्ट मैन इन टावर' का ट्रेलर अभी-अभी रिलीज किया है। इसमें मनोज बाजपेयी योगेश मिश्रा नाम के किरदार में हैं, जो एक रिटायर्ड टीचर हैं।
योगेश मुंबई में अपने अपार्टमेंट को छोड़ने से इनकार कर देते हैं, भले ही बाकी सब लोग उसे बेचकर आगे बढ़ना चाहते हैं।
अरविंद अडिगा के बेस्टसेलिंग नॉवेल पर आधारित यह फिल्म एक जिद्दी किराएदार और भारी भरकम पुनर्विकास के दबाव के बीच एक जबरदस्त टकराव दिखाने का वादा करती है।
इसे आप 6 नवंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं।
फिल्म दिखाती है निजी यादों और पुनर्विकास का टकराव
यह फिल्म इस बात पर गौर करती है कि क्या होता है जब निजी यादें बड़े शहरों में होने वाले बदलावों से टकराती हैं। इसमें दिव्या दत्ता एक ऐसी मां का किरदार निभा रही हैं, जो घर बेचकर बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रही है।
वहीं, बोमन ईरानी बिल्डर बने हैं जो डील को पक्का करने के लिए दबाव डालते हैं। मनोज ने बताया कि उन्हें योगेश के मजबूत विश्वास ने अपनी ओर खींचा, भले ही उनके आसपास चाहे जितना भी शोर-शराबा क्यों न हो।
यह बात उन लोगों को भी अपनी-सी लग सकती है जिन्होंने कभी खुद को अकेला महसूस किया हो, लेकिन अपने उसूलों पर टिके रहे हों। फिल्म में चंदन रॉय सान्याल और स्वरूप घोष भी अहम भूमिकाओं में हैं।
ट्विटर पोस्ट
https://twitter.com/i/status/2117559345290617253