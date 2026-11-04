'लास्ट मैन इन टावर' ट्रेलर: मनोज बाजपेयी की दमदार थ्रिलर में दिखेगा लालच और सत्ता का खेल

यह फिल्म इस बात पर गौर करती है कि क्या होता है जब निजी यादें बड़े शहरों में होने वाले बदलावों से टकराती हैं। इसमें दिव्या दत्ता एक ऐसी मां का किरदार निभा रही हैं, जो घर बेचकर बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रही है।

वहीं, बोमन ईरानी बिल्डर बने हैं जो डील को पक्का करने के लिए दबाव डालते हैं। मनोज ने बताया कि उन्हें योगेश के मजबूत विश्वास ने अपनी ओर खींचा, भले ही उनके आसपास चाहे जितना भी शोर-शराबा क्यों न हो।

यह बात उन लोगों को भी अपनी-सी लग सकती है जिन्होंने कभी खुद को अकेला महसूस किया हो, लेकिन अपने उसूलों पर टिके रहे हों। फिल्म में चंदन रॉय सान्याल और स्वरूप घोष भी अहम भूमिकाओं में हैं।