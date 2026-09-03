'लास्ट मैन इन टावर' का ट्रेलर हुआ रिलीज, जानिए क्या है इसकी कहानी?

बेन रेखी ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और सूनी तारापोरवाला ने इसे रूपांतरित किया है। यह फिल्म दिखाती है कि जब हर कोई सिर्फ मुनाफे के पीछे भाग रहा हो, तब अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की असल कीमत क्या चुकानी पड़ती है।

दिव्या दत्ता और बोमन ईरानी जैसे कलाकारों वाली 'लास्ट मैन इन टॉवर' एक अहम सवाल पूछती है: आप अपने विश्वास को बचाने के लिए कितनी दूर जा सकते हैं?