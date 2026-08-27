'लास्ट मैन इन टावर' का टीजर हुआ जारी, मनोज बाजपेयी ने ऐसे जीता दर्शकों का दिल
मनोज बाजपेयी की आने वाली फिल्म 'लास्ट मैन इन टावर' का टीजर जारी हो गया है। यह फिल्म 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
फिल्म अरविंद अडिगा के उपन्यास पर आधारित है और इसकी कहानी मास्टरजी नाम के एक रिटायर्ड टीचर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक लुभावनी डील को ठुकराकर अपने पड़ोस में खलबली मचा देते हैं।
स्पिरिट मीडिया ने हिंदी सिनेमा में रखा कदम
इस फिल्म के साथ स्पिरिट मीडिया ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की है। इस फिल्म का निर्माण भी स्पिरिट मीडिया ही कर रहा है।
इसकी पटकथा सूनी तारापोरवाला और जूही चतुर्वेदी ने लिखी है। निर्देशक बेन रेखी ने फिल्म बनाने के अनुभव को 'बहुत संतोषजनक' बताया है।
उन्होंने कलाकारों के भावनात्मक गहराई की खूब तारीफ की, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें मनोज बाजपेयी और बोमन ईरानी पहली बार एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे।
फिल्म में दिव्या दत्ता और सुकांत गोयल जैसे कलाकार भी शामिल हैं। गोविंद वसंथा ने फिल्म का म्यूजिक दिया है, जबकि रंगराजन रामाभद्रन ने विजुअल्स का जिम्मा संभाला है।