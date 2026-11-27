शाहरुख के परिवार को अपना मानती हैं लारिसा बोन्सी

शाहरुख खान के परिवार से कैसा है बेटे आर्यन की कथित गर्लफ्रेंड लारिसा बोन्सी का रिश्ता?

लेखन अंशिका शुक्ला 10:26 am Nov 27, 202610:26 am

क्या है खबर?

मॉडल और अभिनेत्री लारिसा बोन्सी 16 साल पहले ब्राजील से भारत आई थीं और तब से मुंबई में रहकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं। पिछले कुछ समय से वह शाहरुख खान के बेटे और निर्देशक आर्यन खान के साथ अपने कथित रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में लारिसा ने आर्यन के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की और खान परिवार को अपना परिवार बताया।