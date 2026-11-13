लारा दत्ता ने आलोचकों को सुनाई खरी-खोटी

'रामायण' में योद्धा सीता को देखकर भड़के लोग तो लारा दत्ता ने लगाई आलोचकों की क्लास

लेखन अंशिका शुक्ला 10:26 am Nov 13, 202610:26 am

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। हालांकि, फिल्म में सीता को एक योद्धा के रूप में दिखाया गया है, जो राक्षसों से मुकाबला करती हैं। उनके इस चित्रण को लेकर कुछ दर्शकों ने हैरानी जताई है और आलोचना भी की है। अब फिल्म में कैकेयी का किरदार निभाने वालीं लारा दत्ता ने सीता के इस रूप का बचाव किया है। साथ ही उन्होंने लोगों से संकीर्ण सोच छोड़ने की अपील की है।