'रामायण' की सफलता के बीच लारा दत्ता को मिली एक और बड़ी खुशखबरी

लारा दत्ता की 14 साल की बेटी ने जीती टेनिस चैंपियनशिप, खुशी से झूम उठीं अभिनेत्री

लेखन अंशिका शुक्ला 10:36 am Nov 19, 202610:36 am

क्या है खबर?

'रामायण' की सफलता का जश्न मना रहीं अभिनेत्री लारा दत्ता के लिए खुशी का एक और मौका आया है। उनकी 14 साल की बेटी सायरा भूपति ने UAE में आयोजित एक टेनिस चैंपियनशिप जीत ली है। लारा हाल ही में बेटी के साथ फुजैराह के 'टेनिस एंड कंट्री क्लब' में हुए टूर्नामेंट में पहुंची थीं। इस खास मौके की तस्वीरें साझा कीं और बेटी की जीत पर खुशी जताते हुए उसके तेजी से बड़े होने पर भावुक प्रतिक्रिया दी।