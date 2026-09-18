ललित मोदी की जिंदगी से उठेगा पर्दा, साजिद नाडियाडवाला का अब तक का सबसे बड़ा दांव

सूत्रों के अनुसार, फिल्म की पटकथा और तैयारी पर तेजी से काम चल रहा है। निर्माता आगे बढ़ने से पहले कहानी के हर पहलू को बिल्कुल सटीक रखना चाहते हैं।

इस प्रोजेक्ट में लेखिका और निर्माता स्नेहा रजनी भी राइटिंग टीम का अहम हिस्सा हैं।

बता दें कि ललित मोदी ने भी खुद पहले इस बात की पुष्टि की थी कि उनके जीवन पर बायोपिक बनाई जा रही है और स्नेहा रजनी इस पूरे प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रही हैं।