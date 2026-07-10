फांसी की सजा पर आधारित फिल्म 'लक्ष्मीकांतन कोलाई वझक्कु' आपको सोचने पर करेगी मजबूर मनोरंजन Jul 10, 2026

'लक्ष्मीकांतन कोलाई वादकुरु' 1972 की पृष्ठभूमि पर बनी एक तमिल ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म एक डेथ रो कैदी अरिवुमती के आखिरी घंटों की कहानी बयां करती है।

फिल्म की कहानी मुख्य रूप से जेलर शिवानंद के साथ अरिवुमती की गहरी बातचीत के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें न्याय और मौत की सजा जैसे मुद्दों पर बहस होती है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि कैसे गरीबी और मुश्किल फैसलों ने अरिवुमती को इस राह पर धकेला।

कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आता है, जो जज को इस मामले से जोड़ देता है।