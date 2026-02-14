एकता कपूर-इम्तियाज अली फिर आए साथ, 'लैला मजनू' के सीक्वल 'हीर रांझा' का किया ऐलान

क्या है खबर?

'लैला मजनू' के निर्माता फिर साथ आ रहे हैं। वैलेंटाइन डे के खास मौके पर एकता कपूर और इम्तियाज अली ने अपनी नई फिल्म 'हीर रांझा' का ऐलान कर दिया है। ये उनकी साल 2018 की हिट फिल्म 'लैला मजनू' का ही अगला भाग है, जिसके निर्देशन की कमान एक बार फिर साजिद अली संभालने वाले हैं। ये फिल्म मोहब्बत की सदियों पुरानी और अमर कहानी को आज के दर्शकों के लिए एक नए और गहरे अंदाज में पेश करेगी।