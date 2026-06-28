सत्येंद्र सोनी को निर्देशक ने दी जान से मारने की धमकी

अभिनेता सत्येंद्र सोनी का रोते-बिलखते वीडियो वायरल- 10 मिनट में निकलो वरना जान से मार देंगे

लेखन नेहा शर्मा 03:07 pm Jun 28, 202603:07 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'लापता लेडीज' और 'मिर्जापुर' जैसी बड़ी वेब सीरीज में नजर आ चुके अभिनेता सत्येंद्र सोनी ने एक फिल्म के सेट से अपना रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। उनका आरोप है कि फिल्म 'पेड पालकी' के सेट पर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का खुलासा किया। अभिनेता के मुताबिक, जब उन्होंने अपने बकाया पैसों की मांग की तो निर्देशक पुष्पेंद्र सिंह ने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर आधी रात को होटल से बाहर निकाल दिया।