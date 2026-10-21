'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का सफर खत्म, एकता कपूर-स्मृति ईरानी ने दी भावुक विदाई

स्मृति ने इंस्टाग्राम पर एक अलग पोस्ट साझा करके शो को अलविदा कहते हुए लिखा, 'यह भावनाओं का एक उतार-चढ़ाव भरे सफर से कम नहीं था। कुछ पुरानी यादें ताजा हुईं, कुछ कहानियों को फिर से जिया गया और इस सफर में कुछ नए अध्याय जुड़े। यह एक ऐसा सफर है जिसने जिंदगी के जाने-पहचाने और अनछुए, दोनों तरह के अनुभवों को खंगाला। दिल कभी नहीं थका, दिमाग ने पूरा साथ दिया और हर उतार-चढ़ाव के साथ आत्मा झूम उठी।'