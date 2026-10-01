'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के बाद अब ये शो मचाएगा तहलका, जानें कब होगा शुरू

पॉपुलर टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' इस नवंबर में खत्म होने वाला है। इस शो के साथ स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय टीवी पर वापस लौटे थे।

यह सीरियल पहली बार 29 जुलाई, 2025 को शुरू हुआ था। हाल ही में इसकी कहानी विरानी परिवार के एक बड़े ड्रामे में उलझ गई है, जहां करण को पता चला है कि पार्थ की मौत में नंदिनी का हाथ था और इसके बाद उसने नंदिनी से तलाक लेने का फैसला कर लिया है।

शो के आखिरी एपिसोड की शूटिंग 20 अक्टूबर को होनी तय है।