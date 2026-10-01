'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के बाद अब ये शो मचाएगा तहलका, जानें कब होगा शुरू
पॉपुलर टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' इस नवंबर में खत्म होने वाला है। इस शो के साथ स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय टीवी पर वापस लौटे थे।
यह सीरियल पहली बार 29 जुलाई, 2025 को शुरू हुआ था। हाल ही में इसकी कहानी विरानी परिवार के एक बड़े ड्रामे में उलझ गई है, जहां करण को पता चला है कि पार्थ की मौत में नंदिनी का हाथ था और इसके बाद उसने नंदिनी से तलाक लेने का फैसला कर लिया है।
शो के आखिरी एपिसोड की शूटिंग 20 अक्टूबर को होनी तय है।
'क्योंकि...' के बाद आएगा ये शो
जब 'क्योंकि...' खत्म हो जाएगा, तो स्टार प्लस रात 10:30 बजे के स्लॉट में 'अप्सरा' नाम का एक नया शो लाएगा।
यह एक सुपरनैचुरल फैंटेसी थ्रिलर होगा, जिसकी कहानी 'अमृत मंथन' की कहानी से जुड़ी होगी।
इस शो में नए कलाकार के तौर पर समीक्षा जायसवाल, अनुष्का मर्चंडे, पारस कलनावत, अदा खान, अविका गोर और मोना वासु जैसे सितारे नजर आएंगे। स्टार प्लस को उम्मीद है कि यह नया शो भी दर्शकों को अपनी ओर खींचेगा।