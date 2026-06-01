'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' इनकी गुप्त शादी का हुआ पर्दाफाश, यह शख्स हुआ कार हादसे का शिकार
मनोरंजन
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के आज के एपिसोड में कई बड़े मोड़ देखने को मिले। नियति को करण और नंदिनी की गुप्त शादी का सबूत मिल गया है। उसे कुछ पुरानी तस्वीरें मिलीं और उसने तुलसी को भी इस बारे में बात करते हुए सुन लिया।
यह सब देखकर नियति को गहरा सदमा लगा। उसने तुलसी का सामना भी किया, लेकिन गाड़ी चलाते हुए वह अपना नियंत्रण खो बैठी और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
रियो की यह डील हुई कामयाब, क्लाइंट भी हुआ खुश
वहीं दूसरी तरफ, रियो ने एक बड़े रिस्क वाली बिजनेस डील पर काम किया। पहले तो यह डील खारिज हो गई, लेकिन रियो ने हार नहीं मानी और आखिरकार क्लाइंट को मना लिया।
रियो की इस कामयाबी से परिवार हैरान भी था और उन्हें राहत भी मिली। तुलसी ने भी मिहिर के सामने रियो के प्रयासों की तारीफ की। इससे घर में चल रहे भावनात्मक उतार-चढ़ाव के बीच सबको थोड़ी सांस लेने का मौका मिला।