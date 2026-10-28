शिल्पा राव कॉन्सर्ट विवाद पर कुटले खान ने तोड़ी चुप्पी, सफाई देते हुए कही यह बात

मुंबई में हुए 'बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट' में विवाद के बाद गायक कुटले खान ने अपनी बात रखी है। दरअसल, इस कार्यक्रम में शिल्पा राव का सेट उनके आखिर में 'शुक्रिया' कहने के दौरान ही अचानक रोक दिया गया था।

कुछ लोगों ने कुटले पर आरोप लगाए कि जब शिल्पा दर्शकों से बात कर रही थीं, तभी उन्होंने अपना परफॉरमेंस शुरू कर दिया।

हालांकि, कुटले ने इंस्टाग्राम पर यह साफ किया कि उन्होंने तो सिर्फ कार्यक्रम के तय शेड्यूल का ही पालन किया था। उनका लाइट्स या माइक से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों पर कोई नियंत्रण नहीं था।