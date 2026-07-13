डेटिंग लाइफ विवाद पर कुशाल टंडन ने तोड़ी चुप्पी, कह दी ये बड़ी बात

यह खबर तब सामने आई जब श्रेया कलरा ने 'बरसातें- मौसम प्यार का' के एक शूट के बाद कुशल पर उनके साथ फ्लर्ट करने का आरोप लगाया। श्रेया को इस बात की खबर नहीं थी कि कुशल उस वक्त शिवंगी जोशी को डेट कर रहे थे।

जब श्रेया को यह सच्चाई पता चली, तब उन्होंने कुशल से संपर्क तोड़ लिया और उनकी चैट शिवंगी को भेज दी। बताया जा रहा है कि इस घटना से शिवंगी काफी परेशान थीं। कुशल ने जून 2025 में इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बताया था कि उनका और शिवंगी का ब्रेकअप हो गया है। हालांकि, उन्होंने कुछ देर बाद ही वह पोस्ट हटा दिया था।