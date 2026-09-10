करीना कपूर के साथ फिल्म क्लैश को लेकर कुणाल खेमू, बोले- 'बॉक्स ऑफिस का पैसा घर ही आएगा'
कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' और करीना कपूर खान की 'दायरा' दोनों 18 सितंबर, 2026 को पर्दे पर आ रही हैं, लेकिन कुणाल का कहना है कि इसमें किसी तरह का कोई पारिवारिक ड्रामा नहीं है।
उनके मुताबिक, दोनों फिल्में बिल्कुल अलग जॉनर की हैं और उनके दर्शक भी अलग-अलग हैं, ऐसे में दोनों के लिए काफी जगह है।
कुणाल ने साफ कहा, "मुझे नहीं लगता कि इससे दर्शक बंट जाएंगे। इससे भी अहम बात ये है कि आज हमारे पास दोनों फिल्मों के लिए पर्याप्त स्क्रीन मौजूद हैं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आज के बाजार में दोनों फिल्में अपनी पहचान बना लेंगी।"
करीना ने की कुणाल की 'वाइब' की तारीफ
करीना ने मजाक में कहा कि दोनों फिल्मों के एक ही दिन रिलीज होने से बॉक्स ऑफिस की कमाई तो उनके परिवार में ही रहेगी।
उन्होंने कुणाल के अभिनय और निर्देशन कौशल की भी खूब तारीफ की। 'वाइब' कुणाल के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस फिल्म में उनकी सासूमां शर्मिला टैगोर के अलावा प्रीति जिंटा और स्पर्श श्रीवास्तव भी खास भूमिकाओं में नजर आएंगे।
एक मजेदार बात ये है कि 'वाइब' में कुणाल का लुक अनजाने में 'कालाकांडी' फिल्म में सैफ अली खान के लुक से मेल खाता है और फिल्म की मुख्य किरदार का नाम भी करीना है।
कुणाल के मुताबिक, ये सब महज एक इत्तेफाक है।