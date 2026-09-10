करीना कपूर के साथ फिल्म क्लैश को लेकर कुणाल खेमू, बोले- 'बॉक्स ऑफिस का पैसा घर ही आएगा'

करीना ने मजाक में कहा कि दोनों फिल्मों के एक ही दिन रिलीज होने से बॉक्स ऑफिस की कमाई तो उनके परिवार में ही रहेगी।

उन्होंने कुणाल के अभिनय और निर्देशन कौशल की भी खूब तारीफ की। 'वाइब' कुणाल के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस फिल्म में उनकी सासूमां शर्मिला टैगोर के अलावा प्रीति जिंटा और स्पर्श श्रीवास्तव भी खास भूमिकाओं में नजर आएंगे।

एक मजेदार बात ये है कि 'वाइब' में कुणाल का लुक अनजाने में 'कालाकांडी' फिल्म में सैफ अली खान के लुक से मेल खाता है और फिल्म की मुख्य किरदार का नाम भी करीना है।

कुणाल के मुताबिक, ये सब महज एक इत्तेफाक है।