कुणाल खेमू की 'सिंगल पापा' दूसरे सीजन के साथ लौटने को तैयार, हो गया ऐलान

अभिनेता कुणाल खेमू की वेब सीरीज 'सिंगल पापा' का प्रीमियर दिसंबर, 2025 में हुआ था। 6 एपिसोड वाली इस कॉमेडी-ड्रामा सीरीज की जबरदस्त सफलता के बाद निर्माता इसका दूसरा सीजन लाने के लिए कमर कस चुके हैं। नेटफ्लिक्स ने आधकिारिक तौर पर 'सिंगल पापा 2' का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा के बाद से लोग भी फूले नहीं समा रहे हैं। वह सोशल मीडिया पर सीरीज की रिलीज को लेकर अपना उत्ससाह व्यक्त कर रहे हैं।