कुणाल खेमू की 'सिंगल पापा' दूसरे सीजन के साथ लौटने को तैयार, हो गया ऐलान
क्या है खबर?
अभिनेता कुणाल खेमू की वेब सीरीज 'सिंगल पापा' का प्रीमियर दिसंबर, 2025 में हुआ था। 6 एपिसोड वाली इस कॉमेडी-ड्रामा सीरीज की जबरदस्त सफलता के बाद निर्माता इसका दूसरा सीजन लाने के लिए कमर कस चुके हैं। नेटफ्लिक्स ने आधकिारिक तौर पर 'सिंगल पापा 2' का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा के बाद से लोग भी फूले नहीं समा रहे हैं। वह सोशल मीडिया पर सीरीज की रिलीज को लेकर अपना उत्ससाह व्यक्त कर रहे हैं।
ऐलान
नेटफ्लिक्स ने साझा किया पोस्टर
नेटफ्लिक्स ने 'सिंगल पापा 2' का नया पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन में लिखा, 'बधाई हो, सीजन 2 होने वाला है। सिंगल पापा: सीजन 2 देखें, जल्द आ रहा है, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर।' इस सीरीज की कहानी गहलोत परिवार की खट्टी-मीठी नोकझोंक के इर्द-गिर्द घूमती है। कुणाल ने गौरव गहलोत का किरदार निभाया है, जो लावारिश बच्चे का पिता बनने का फैसला लेता है। उनके अलावा सीरीज में नेहा धूपिया, मनोज पाहवा, प्राजक्ता कोली और दयानंद शेट्टी जैसे कलाकार हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए घोषणा पोस्टर
We are getting single papa season 2 ?— tisha (@itstisha_7) January 5, 2026
we got an ending already. I hope S2 will be good as S1 pic.twitter.com/mDglLHFpu9