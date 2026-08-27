कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' से रिलीज हुआ रोमांटिक गाना, अमित त्रिवेदी ने दी आवाज

टिप्स म्यूजिक ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस गाने को जारी किया है, जो फिल्म में कुणाल के एकतरफा प्यार और जज्बातों को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। उनके साथ वंशिका नजर आ रही हैं।

'रातों में आना' को अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है और उन्होंने ही सुर लगाए हैं। बोल कुमार द्वारा लिखे गए हैं।

'वाइब' 2 दोस्तों की कहानी है, जो अप्रत्याशित परिस्थितियों में फंसकर जासूस बन जाते हैं। यह 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।