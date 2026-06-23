कुणाल खेमू के शो 'अलायंस' का ट्रेलर जारी, विषय और प्रतियोगियों के चेहरों से उठा पर्दा

लेखन ज्योति सिंह 01:53 pm Jun 23, 202601:53 pm

क्या है खबर?

कॉमेडी फिल्मों से लोकप्रियता हासिल करने वाले कुणाल खेमू रियलिटी शो 'अलायंस' की मेजबानी करेंगे। यह पहली बार होगा, जब वह शो में प्रतियोगियों की मुश्किलें बढ़ाते और उन्हें आपस में लड़ाते हुए दिखेंगे। कुछ दिन पहले शो का आधिकारिक ऐलान हुआ था और अब इसका धमाकेदार ट्रेलर भी जारी हो गया है। ट्रेलर में शो का विषय (थीम) और आने वाले प्रतियाेगियों के चेहरे उजागर किए गए हैं। बता दें, 'अलायंस' 26 जून से अमेजन प्राइम वीडियो पर आएगा।