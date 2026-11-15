कुणाल कपूर को रामायण के किरदार के लिए मिल रहा प्यार

'रामायण' में 'इंद्र' बने कुणाल कपूर को मिला दुनियाभर के दर्शकों का प्यार, यूं जताया आभार

लेखन सयाली 02:16 pm Nov 15, 202602:16 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की 'रामायण' दुनियाभर में धमाल मचा रही है और इसके सभी किरदारों को लोगों का प्यार मिल रहा है। इसी बीच फिल्म में इंद्र का किरदार निभाने वाले कुणाल कपूर को दूसरे देशों के दर्शकों के प्यार ने भावुक कर दिया है। कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लोग उनके प्रशंसक बन गए हैं, जो उनके लिए कविताएं लिख रहे हैं और खूबसूरत कलाकृतियां बना रहे हैं। इस सबके लिए कुणाल ने प्रशंसकों को शुक्रिया कहा है।