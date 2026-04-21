100 करोड़ पार! अक्षय की 'भूत बंगला' ने 4 दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर मचाया हाहाकार मनोरंजन Apr 21, 2026

अक्षय कुमार की नई हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार शुरुआत की है। फिल्म ने महज चार दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 64.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। कामकाजी हफ्ते की शुरुआत में कलेक्शन में भले ही थोड़ी गिरावट आई हो, फिर भी फिल्म का प्रदर्शन शानदार रहा है। 'भूत बंगला' अब 'धुरंधर 2' से कहीं आगे निकल चुकी है, जो अपने सफर के अंतिम दौर में है।

