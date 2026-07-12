कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू कोरोना संक्रमित, हालत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती

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कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए जान

जान कुमार सानू को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जान ने अस्पताल के बिस्तर से एक वीडियो शेयर कर खुद इस बात की पुष्टि की। हालांकि, उन्होंने अभी ये नहीं बताया है कि उन्हें लक्षण कब से थे और वे कब तक अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। अस्पताल के कपड़े पहने जान ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर मजाकिया अंदाज में लिखा, 'चीन से आया मेरा दोस्त। कोविड को सलाम करो।'