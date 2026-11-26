कुमार सानू ने खोला 'आशिकी' की जबरदस्त सफलता का राज

'आशिकी' ने बदली कुमार सानू की किस्मत, गायक बोले- सपने में नहीं सोचा था ऐसा होगा

लेखन अंशिका शुक्ला 05:43 pm Nov 26, 202605:43 pm

क्या है खबर?

मशहूर गायक कुमार सानू ने बताया कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका एल्बम 'आशिकी' इतनी बड़ी सफलता हासिल करेगा और हिंदी फिल्म संगीत की दिशा बदल देगा। 90 के दशक में संगीत की दुनिया पर राज करने वाले कुमार सानू की आवाज इस एल्बम के लगभग सभी गानों में सुनाई दी थी। 'आशिकी' की सफलता ने उन्हें बॉलीवुड के प्रमुख गायकों में शामिल कर दिया और उन्हें 'मेलोडी किंग' का खिताब दिलाया।