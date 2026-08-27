सलमान खान ने कुकू कोहली के निधन पर जताया शोक, कही ये बात

फिल्म निर्देशक के निधन पर अभिनेता सलमान खान ने भी एक्स पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने एक भावुक पोस्ट में लिखा, 'शांति से आराम करें कुकू जी, अरुणा जी, मेरा दिल आपके साथ है। भगवान आपको शक्ति दे।'

कुकू के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं। ये सभी अरुणा को सांत्वना देने और दिवंगत निर्देशक को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कुकू ने 'फूल और कांटे' के अलावा 'हकीकत', 'सुहाग', 'अनाड़ी नंबर 1' और 'ये दिल आशिकाना' जैसी कई सफल फिल्मों का भी निर्देशन किया था।