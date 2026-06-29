'चौहान' के टीजर पर छिड़ा विवाद

अजय देवगन की फिल्म 'चौहान' विवादों में, क्षत्रिय परिषद ने निर्माताओं के खिलाफ खोला मोर्चा

लेखन ज्योति सिंह 04:42 pm Jun 29, 202604:42 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन ने कुछ दिन पहले अपनी नई फिल्म 'चौहान' का ऐलान किया था। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे आने वाली ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं, तो कुछ इसके शीर्षक पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच, क्षत्रिय परिषद ने फिल्म के टीजर पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसमें मौजूद संवाद और राजपूत इतिहास को दिखाने के तरीके पर आपत्ति जताई है। संगठन का आरोप है कि निर्माता राजपूती इतिहास का हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।