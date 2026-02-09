'कृष 4' पर आया निराश करने वाला अपडेट

ऋतिक रोशन की 'कृष 4' पर छाए संकट के बादल, जानिए कहां फंसा पेंच

लेखन ज्योति सिंह 12:01 pm Feb 09, 202612:01 pm

क्या है खबर?

ऋतिक रोशन की 'कृष 4' बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से है, जिसका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। लोगों की उत्सुकता का एक प्रियंका चोपड़ा भी हैं, जिनके आधिकारिक तौर पर फिल्म में शामिल होने की खबर है। हालांकि, अब जो अपडेट आया है वह फैंस को निराश कर सकता है। यह तो पहले से तय था कि ऋतिक इस फिल्म से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखेंगे, लेकिन बजट के चलते मामला गड़बड़ाता नजर आ रहा है।