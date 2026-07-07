कृति सैनन ने किया बड़ा खुलासा

कृति सैनन का खुलासा- मैंने अपने एग्स फ्रीज करवाए थे, सोच-समझकर लिया फैसला

लेखन ज्योति सिंह 04:02 pm Jul 07, 202604:02 pm

क्या है खबर?

कृति सैनन ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले उन्होंने अपने एग्स फ्रीज करवाए थे। ये फैसला बहुत सोच-समझकर लिया था। अभिनेत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने ये फैसला फिल्म 'मिमी' (2021) की शूटिंग से पहले लिया था। बता दें, एग्स फ्रीजिंग एक चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसमें महिला के एग्स (अंडो) को फ्रीज किया जाता है। भविष्य में इन एग्स के जरिए वह अपने बायोलॉजिकल बच्चे कर सकती है।