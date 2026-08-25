कृति सैनन ने आलोचनाओं पर चुप्पी तोड़ी

रक्षाबंधन विज्ञापन विवाद पर कृति सैनन का जवाब- संस्कृति दिल में बसती है, कपड़ों में नहीं

लेखन ज्योति सिंह 05:59 pm Aug 25, 202605:59 pm

क्या है खबर?

कृति सैनन ने रक्षाबंधन के विज्ञापन को लेकर अपने खिलाफ हो रही आलोचनाओं का जवाब दिया है। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि किसी महिला के कपड़ों से उसकी संस्कृति के प्रति सम्मान को नहीं माना जाना चाहिए। परंपराएं दिल में होती है। उन्होंने बताया कि वह और उनकी बहन नुपुर सैनन एक-दूसरे को राखी बांधती हैं, क्योंकि उनका मानना ​​है कि वे एक-दूसरे की रक्षा उसी तरह कर सकती हैं, जैसे एक भाई करता है।