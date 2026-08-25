रक्षाबंधन विज्ञापन विवाद पर कृति सैनन का जवाब- संस्कृति दिल में बसती है, कपड़ों में नहीं

रक्षाबंधन विज्ञापन विवाद पर कृति सैनन का जवाब- संस्कृति दिल में बसती है, कपड़ों में नहीं
क्या है खबर?
कृति सैनन ने रक्षाबंधन के विज्ञापन को लेकर अपने खिलाफ हो रही आलोचनाओं का जवाब दिया है। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि किसी महिला के कपड़ों से उसकी संस्कृति के प्रति सम्मान को नहीं माना जाना चाहिए। परंपराएं दिल में होती है। उन्होंने बताया कि वह और उनकी बहन नुपुर सैनन एक-दूसरे को राखी बांधती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वे एक-दूसरे की रक्षा उसी तरह कर सकती हैं, जैसे एक भाई करता है।
प्रतिक्रिया
महिलाओं को पहनावे का ज्ञान देना कब बंद होगा- कृति
कृति ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'त्योहारों का सार आपके पहनावे में नहीं, बल्कि उन भावनाओं में निहित है जो आप परंपराओं के प्रति रखते हैं।'
उन्होंने आगे लिखा, 'आखिर हम महिलाओं को ये कहना कब बंद करेंगे कि क्या पहनें? जातीय फैशन में सालों से बदलाव आया है, लेकिन फिर भी एक महिला का अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान सिर्फ उसके कपड़ों से ही मापा जाता है। संस्कृति और परंपराएं उनके दिल में बसी हैं, नेकलाइन में नहीं।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
“When will we stop telling women waht to wear?”— Aavishkar (@aavishhkar) August 25, 2026
Kriti Sanon’s befitting yet heart-touching response on Rakhi ad controversy. pic.twitter.com/V7DbwvlQMP
विवाद
जानिए क्या है कृति से जुड़ा पूरा विवाद
हाल ही में, कृति ने एक ज्वैलरी ब्रांड के लिए रक्षाबंधन पर आधारित विज्ञापन किया था।
इस दौरान अभिनेत्री ने इंडो-वेस्टर्न लुक अपनाया, जिसे लोगों द्वारा काफी रिवीलिंग बताया गया। बस यहीं से लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।
कंगना रनौत भी विवाद पर अपनी राय रखती नजर आईं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि बिकिनी या अंडरगारमेंट्स पहनकर रक्षाबंधन क्यों मनाना है? महिलाओं की अलमारी में बहुत सारे कपड़ों के विकल्प मौजूद हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए विवादित विज्ञापन
This is new Rakshabandhan themed Jewellery Ad featuring Kirti Sanon. https://t.co/TdslGf0rIR pic.twitter.com/atUzQGPLrY— void (@wosgnn) August 22, 2026