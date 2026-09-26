बिहार के जमुई कांड पर कृति सैनन की दोटूक- लोगों को लगता है वो अपराध करके बच निकलेंगे

कृति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, 'दोस्तों, ये पुरुष बनाम महिला की लड़ाई नहीं है।' उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि वे कुछ भी करके बच सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने किए की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जमुई की इस घटना के बाद लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। मामले में एक गिरफ्तारी भी हुई है और अब यह पता लगाने की जांच चल रही है कि वीडियो ऑनलाइन कैसे फैला।