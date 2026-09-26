बिहार के जमुई कांड पर कृति सैनन की दोटूक- लोगों को लगता है वो अपराध करके बच निकलेंगे
मनोरंजन
कृति सैनन ने हाल ही में बिहार के जमुई में हुई एक घटना के बाद लैंगिक असमानता पर अपनी बात रखी। जमुई में 10वीं कक्षा की 2 छात्राओं पर हमला किया गया था। कृति सैनन ने किसी खास घटना का सीधे जिक्र किए बिना कहा कि समस्या सिर्फ महिलाओं और पुरुषों के बीच का टकराव नहीं है। इसकी जड़ें समाज में लंबे समय से चली आ रही सोच और गहरी समस्याओं में हैं।
ये पुरुष बनाम महिला की लड़ाई नहीं- कृति
कृति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, 'दोस्तों, ये पुरुष बनाम महिला की लड़ाई नहीं है।' उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि वे कुछ भी करके बच सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने किए की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जमुई की इस घटना के बाद लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। मामले में एक गिरफ्तारी भी हुई है और अब यह पता लगाने की जांच चल रही है कि वीडियो ऑनलाइन कैसे फैला।