'कृष्णावतारम पार्ट 1: द हार्ट' के बाद सिद्धार्थ गुप्ता की धूम, रोहित शेट्टी संग बड़ी फिल्म की चर्चा हुई तेज

सिद्धार्थ के करियर की हुई वापसी

सिद्धार्थ ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2014 में फिल्म 'कुकू माथुर की झंड हो गई' से की थी। इसके बाद वे 'प्यार तूने क्या किया' और 'रागिनी एम एम एस रिटर्न्स' जैसे कई टीवी शोज में दिखाई दिए।

उनके करियर में कई उतार-चढ़ाव आए, कुछ प्रोजेक्ट्स उन्हें छोड़ने पड़े और 'हीरामंडी' जैसी बड़ी वेब सीरीज से भी उन्हें बदल दिया गया था।

हालांकि, 'कृष्णावतारम पार्ट 1' और सुपरहिट गाने 'वास्ते' की कामयाबी ने उनके करियर को दोबारा नई रफ्तार दी। 'वास्ते' गाने को यूट्यूब पर 1.5 बिलियन व्यूज मिले थे।

अब रोहित जैसे बड़े निर्देशक के साथ यह नया प्रोजेक्ट उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन सकता है।