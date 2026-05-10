अरुण गोविल-दर्शील सफारी की 'कृष्ण और चिट्ठी', क्रिकेट-भक्ति का दमदार तड़का मनोरंजन May 10, 2026

फिल्म 'कृष्ण और चिट्ठी' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसमें क्रिकेट के जुनून और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का अनोखा संगम दिखाया गया है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में फिल्माई गई ये कहानी बलिदान और पारिवारिक रिश्तों के महत्व को बयां करती है। फिल्म में अरुण गोविल और दर्शील सफारी मुख्य भूमिकाओं में हैं। विनय भारद्वाज और सौमित्र सिंह द्वारा निर्देशित ये फिल्म 29 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।