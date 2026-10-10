माधुरी दीक्षित के 'कोण होणार करोडपती' में AI का तड़का, चैट GPT बदल देगा खेल का अंदाज
सोनी मराठी का लोकप्रिय क्विज शो 'कोण होणार करोडपती' एक बार फिर लौट रहा है और इस बार इसे 13 बड़े ब्रांड्स का साथ मिला है। दिग्गज अभिनेता सचिन खेडेकर द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो का प्रीमियर 12 अक्टूबर को रात 9 बजे होगा। 'चैट GPT' और 'PNG ज्वेलर्स' जैसे बड़े नाम इसके साथ जुड़े हैं, जबकि 'फॉर्च्यून+ सोयाबीन ऑयल' और 'अवाडा' जैसे अन्य ब्रांड्स भी इस सीजन से जुड़े हैं।
चैट GPT शो के प्रतियोगियों को देगा सहारा
ये साझेदारियां टेक्नोलॉजी से लेकर ज्वेलरी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे हर क्षेत्र को समेटती हैं। हर ब्रांड को शो के कंटेंट में ऐसे पिरोया गया है, जिससे वह एकदम स्वाभाविक लगे। चैट GPT का विचार साथी अपनी AI तकनीक से प्रतियोगियों को जानकारी देगा, लेकिन उनके फैसले लेने के अधिकार में कोई दखल नहीं देगा। पीएनजी ज्वेलर्स के डॉ. सौरभ गदगिल बताते हैं कि उनका यह जुड़ाव आपसी भरोसे, महत्वाकांक्षा और महाराष्ट्र के दर्शकों के साथ गहरे रिश्ते जैसे साझा मूल्यों पर टिका है। इस सीजन की थीम है आता खेल बदलना, जिसका मतलब है 'अब खेल बदलेगा'।