माधुरी दीक्षित के 'कोण होणार करोडपती' में AI का तड़का, चैट GPT बदल देगा खेल का अंदाज

ये साझेदारियां टेक्नोलॉजी से लेकर ज्वेलरी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे हर क्षेत्र को समेटती हैं। हर ब्रांड को शो के कंटेंट में ऐसे पिरोया गया है, जिससे वह एकदम स्वाभाविक लगे। चैट GPT का विचार साथी अपनी AI तकनीक से प्रतियोगियों को जानकारी देगा, लेकिन उनके फैसले लेने के अधिकार में कोई दखल नहीं देगा। पीएनजी ज्वेलर्स के डॉ. सौरभ गदगिल बताते हैं कि उनका यह जुड़ाव आपसी भरोसे, महत्वाकांक्षा और महाराष्ट्र के दर्शकों के साथ गहरे रिश्ते जैसे साझा मूल्यों पर टिका है। इस सीजन की थीम है आता खेल बदलना, जिसका मतलब है 'अब खेल बदलेगा'।