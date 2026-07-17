आमिर खान और किरण राव ने खोला मोर्चा, 19वें दिन की भूख हड़ताल पर क्या झुकेगी सरकार?

फिल्मकार किरण राव और अभिनेता आमिर खान ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का समर्थन किया है। सोनम पिछले 19 दिनों से दिल्ली में छात्रों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर हैं।

किरण ने सरकार की चुप्पी को 'चौंकाने वाला और अमानवीय' बताया। उन्होंने सोनम के न्याय के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए सरकार से अपील की कि वह उनकी मांगों पर ध्यान दे।

आमिर ने यह भी साफ किया कि सोनम का उनकी फिल्म '3 इडियट्स' से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि वे सोनम के काम की बहुत प्रशंसा करते हैं और उम्मीद जताते हैं कि वे जल्द ही अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।