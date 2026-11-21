शाहरुख खान के फैंस का इंतजार खत्म, इस दिन रिलीज होगा 'किंग' का ट्रेलर
लेखन नेहा शर्मा
शाहरुख खान के फैंस के लिए खुशखबरी है। उनकी आने वाली फिल्म 'किंग' का ट्रेलर 14 दिसंबर को रिलीज होगा। फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में आएगी यानी ट्रेलर रिलीज के महज 10 दिन बाद फिल्म दर्शकों के सामने होगी। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस एक्शन-थ्रिलर में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। फिल्म की चर्चा शाहरुख के जन्मदिन पर रिलीज हुए गाने 'तू मिल जाए' के बाद से ही शुरू हो गई थी।
'किंग' में बेटी संग नजर आएंगे शाहरुख
फिल्म 'किंग' का प्रचार साल के आखिर तक जारी रहेगा। जल्द ही सचिन-जिगर का एक और गाना भी रिलीज होने वाला है। खास बात ये है कि इस फिल्म में शाहरुख खान पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ नजर आएंगे। 'पठान' और 'जवान' जैसी हिट फिल्मों के बाद शाहरुख को इस फिल्म से भी काफी उम्मीदें हैं। फिल्म में दर्शकों को भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा।