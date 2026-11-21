शाहरुख खान के फैंस के लिए खुशखबरी है। उनकी आने वाली फिल्म 'किंग' का ट्रेलर 14 दिसंबर को रिलीज होगा। फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में आएगी यानी ट्रेलर रिलीज के महज 10 दिन बाद फिल्म दर्शकों के सामने होगी। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस एक्शन-थ्रिलर में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। फिल्म की चर्चा शाहरुख के जन्मदिन पर रिलीज हुए गाने 'तू मिल जाए' के बाद से ही शुरू हो गई थी।