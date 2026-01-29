'किंग' की शूटिंग के बीच दुबई क्यों रवाना हुए शाहरुख खान? वजह है बेहद खास
क्या है खबर?
बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही इसकी रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान किया गया था। उनकी यह फिल्म इसी साल क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है। इस बीच, शाहरुख का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें उन्हें दुबई के लिए रवाना होते देखा गया। उनके शूटिंग छोड़कर अचानक UAE जाने के पीछे बेहद खास वजह है।
वजह
पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे शाहरुख
वीडियो मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का है जिसमें शाहरुख को कार से उतरते देखा जा सकता है। उनके साथ मैनेजर पूजा ददलानी और बॉडीगार्ड भी हैं। अभिनेता का UAE में शानदार बंगला है, लेकिन फिलहाल वह दुबई मॉल ग्लोबल फैशन पुरस्कार में शामिल होंगे। यहां उन्हें ग्लोबल स्टाइल आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह 2 दिवसीय समारोह 29 और 30 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। इस गौरवपूर्ण क्षण को देखने के लिए उनके फैंस काफी उत्साहित हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
January 29, 2026