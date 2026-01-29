शाहरुख खान दुबई के लिए रवाना

'किंग' की शूटिंग के बीच दुबई क्यों रवाना हुए शाहरुख खान? वजह है बेहद खास

लेखन ज्योति सिंह 12:10 pm Jan 29, 202612:10 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही इसकी रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान किया गया था। उनकी यह फिल्म इसी साल क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है। इस बीच, शाहरुख का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें उन्हें दुबई के लिए रवाना होते देखा गया। उनके शूटिंग छोड़कर अचानक UAE जाने के पीछे बेहद खास वजह है।