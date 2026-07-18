क्राइम ड्रामा फिल्म 'किंग जैकी क्वीन' रिलीज के लिए तैयार, धीक्षित शेट्टी, शशि ओडेला और युक्ति थरेजा निभाएंगे मुख्य किरदार

अभिनेता नानी ने पिछले साल इस फिल्म का एक बेहद दमदार टीजर जारी किया था, जिसने दर्शकों के बीच खलबली मचा दी थी। ये टीजर दिखाता है कि फिल्म की कहानी अपराध और बड़े सपनों जैसे गंभीर मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती है।

फिल्म में धीक्षित शेट्टी 'राजू' का किरदार निभा रहे हैं और उनका एक डायलॉग इस पूरे माहौल को बहुत शानदार तरीके से पेश करता है एक शहर और एक बंदूक एक जैसे होते हैं, वे उसी की सुनते हैं, जिसके हाथ में वे होते हैं।