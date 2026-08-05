'किंग' फिल्म के सेट से वायरल हुई फोटो, शाहरुख खान का ये लुक आया सामने

शाहरुख खान की नई एक्शन थ्रिलर 'किंग' के सेट से एक फोटो लीक हो गई है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है।

इस तस्वीर में शाहरुख खान को पहचानना तक मुश्किल लग रहा है। उनके बाल बिखरे हुए हैं, लंबी दाढ़ी-मूंछें हैं और उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हैं। शाहरुख धुएं से भरे एक गोदाम में हाथ में लोहे की रॉड पकड़े खड़े हैं और उनके आसपास कई लाशें भी दिख रही हैं।

यह फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।