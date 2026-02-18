एसएस राजामौली की 'वाराणसी' में जुड़ेगा एक और सुपरस्टार, नाम सुनकर हाेगे खुश

फिल्म 'वाराणसी' में होगी एक और सुपरस्टार की एंट्री

लेखन ज्योति सिंह 06:39 pm Feb 18, 202606:39 pm

क्या है खबर?

एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। खासतौर पर, फिल्म से जुड़े लगातार आने वाले अपडेट इस भव्य परियोजनाओं के लिए लोगों की उम्मीदों को दोगुना कर रहे हैं। महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा, पृथ्वीराज सुकुमारन पहले ही इस फिल्म का हिस्सा हैं। हाल ही में, खबर आई थी कि दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज इस परियोजना से जुड़ चुके हैं। ताजा अपडेट में एक और अभिनेता के शामिल होने की चर्चा चल रही है।