कियारा-सिद्धार्थ फिर बनने वाले हैं माता-पिता, इस प्यारी तस्वीर के साथ दी दूसरे बच्चे की खुशखबरी

कियारा-सिड ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा कर लिखा, 'एक बार फिर सबसे महान उपहार से नवाजे गए हैं, हमारा दिल प्यार और आभार से भर गया है।'

साझा की गई तस्वीर में कियारा, सिद्धार्थ और उनकी बेटी सरायाह हाथों में बुने हुए छोटे बच्चों के जूते (बूटिज) थामे नजर आ रहे हैं। ये अंदाज काफी हद तक उनकी बेटी सरायाह के जन्म की घोषणा से मेल खाता है, जब उन्होंने ठीक इसी तरह प्रशंसकाें के साथ खुशखबरी साझा की थी।