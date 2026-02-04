कियारा आडवाणी की पोस्ट ने खींचा ध्यान

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्मी पर्दे पर साथ आएंगे? पोस्ट देख झूमे फैंस

क्या है खबर?

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के प्यार की कहानी फिल्मी पर्दे से शुरू हुई थी। दोनों पहली बार युद्ध-ड्रामा फिल्म 'शेरशाह' (2021) में नजर आए थे। इसके बाद से दोनों फिल्मों में तो एक्टिव हैं, लेकिन उन्हें पर्दे पर दोबारा एक साथ देखने के लिए फैंस उतावले हैं। अब लगता है कि कियारा और सिद्धार्थ अपने चाहने वालों की इस दिली ख्वाहिश को पूरा करने जा रहे हैं। फैंस को उनकी सोशल मीडिया गतिविधि से तो यही संकेत मिला है।