कियारा आडवाणी अपने ससुर को याद करते हुए भावुक हुईं

कियारा आडवाणी ने ससुर सुनील मल्होत्रा के लिए साझा किया भावुक पोस्ट, लिखी ये बात

लेखन ज्योति सिंह 11:59 am Feb 18, 202611:59 am

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 17 फरवरी को अपने पिता सुनील मल्होत्रा के निधन की खबर साझा की थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने पिता के साथ बिताए अच्छे पलों की कुछ तस्वीरें साझा कीं और लंबा-चौड़ा भावुक संदेश भी लिखा। जिसके बाद कई फिल्मी सितारों ने उन्हें ढांढस बंधाया। अब सिद्धार्थ की पत्नी और अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने अपने ससुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके ससुर ने उनका 'खुले दिल से' स्वागत किया था।