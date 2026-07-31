'टॉक्सिक' की ट्रोलिंग पर कियारा आडवाणी का मुंहतोड़ जवाब, बोलीं- लोग हमेशा ईमानदारी से जुड़ते हैं

'टॉक्सिक' के विवादित टीजर और महिलाओं के आपत्तिजनक फिल्मांकन के आरोपों के बीच कियारा का अनुभव बिल्कुल अलग है।

फिल्म पर उठे विवादों के विपरीत, कियारा ने नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत के साथ काम करने को बेहद शानदार बताया।

उन्होंने फेमिना को दिए इंटरव्यू में कहा कि हर अभिनेत्री ने कहानी में अपनी अलग पहचान जोड़ी है और दर्शक इन मजबूत महिला किरदारों को एक ही सिनेमाई दुनिया में एक साथ देखना यकीनन बेहद पसंद करेंगे।