कियारा आडवाणी ने छीनी करीना कपूर की ये फिल्म

करीना कपूर को कियारा आडवाणी ने दिया बड़ा झटका, हथिया ली ये 100 करोड़ी फिल्म

लेखन नेहा शर्मा 07:21 pm Aug 30, 202607:21 pm

क्या है खबर?

यश के साथ 'टॉक्सिक' में नजर आ रहीं अभिनेत्री कियारा आडवाणी के हाथ एक और बड़ा और धमाकेदार प्रोजेक्ट लग गया है। खबरों की मानें तो कियारा जल्द ही करीना कपूर खान की हिट फिल्म 'की एंड का' के सीक्वल में मुख्य भूमिका निभाती नजर आ सकती हैं। निर्देशक आर बाल्की इस कॉमेडी फिल्म के सीक्वल की तैयारी कर रहे हैं। करीना के किरदार में कियारा को देखना उनके फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज साबित होने वाला है।