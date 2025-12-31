सूर्यकुमार यादव के बारे में बोलने वालीं खुशी मुखर्जी का यू-टर्न, कहा- हम सिर्फ दोस्त थे

न्यूज 24 के साथ बातचीत में खुशी ने कहा, "हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था। हमारे बीच सिर्फ एक अच्छी दोस्ती थी, और कुछ नहीं। वो एक मैच हार गए थे जिसका मुझे बहुत दुख हुआ था। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है।" अभिनेत्री ने मीडिया की आलोचना करते हुए आगे कहा, "कैमरे के पीछे मुझे कुछ बताया जाता है और कैमरे के सामने कुछ और। कैमरे पर मुझे वही बोलना पड़ता है जो वह चाहते हैं।"

आरोप

खुशी ने बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया

खुशी ने कहा कि गलत बयानों के कारण निराधार अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो क्रिकेटर के साथ उनकी दुश्मनी पैदा करने जैसा है। उन्होंने कहा कि मीडिया छोटी-छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का काम करता है, जब तक वह बड़े घोटाले न बना जाएं। खुशी ने यह भी कहा कि वह अपना नाम किसी के साथ भी नहीं जोड़ना चाहती हैं। लोग ही उनका पासवर्ड चुरा लेते हैं, और अकाउंट हैक करके तरह-तरह की पोस्ट कर देते हैं।