सूर्यकुमार यादव को लेकर खुशी मुखर्जी का चौंकाने वाला दावा, बोलीं- वह बहुत मैसेज करते थे
क्या है खबर?
MTV स्प्लिट्सविला की प्रतियोगी रह चुकीं अभिनेत्री खुशी मुखर्जी किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चा बटोरती हैं। फिलहाल वह अपने एक बयान को लेकर लोगों का ध्यान खींच रही हैं, जो भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव से जुड़ा है। दरअसल, खुशी ने हालिया कार्यक्रम के दौरान एक चौंकाने वाला दावा किया है जिसे सुनकर लोग भी हैरान रह गए। अभिनेत्री का कहना है कि क्रिकेटर उन्हें अक्सर बहुत सारे मैसेज किया करते थे, लेकिन अब बातचीत नहीं होती है।
बयान
खुशी ने क्रिकेटर को लेकर कही ये बात
किड्डन एंटरटेनमेंट नाम के सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो आया है जिसमें खुशी से पूछा गया कि क्या वह किसी क्रिकेटर को डेट करेंगी? इस पर उन्होंने कहा, "मैं किसी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती। मेरे पीछे बहुत सारे क्रिकेटर पड़े हैं।" थोड़ा सोचते हुए उन्होंने आगे कहा, " सूर्यकुमार यादव मुझे बहुत मैसेज करते थे। अब हमारी ज्यादा बात नहीं होती, और मैं उनसे जुड़ना भी नहीं चाहती। मुझे खुद से जुड़े लिंक-अप में दिलचस्पी नहीं है।"
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
December 30, 2025
परिचय
जानिए कौन हैं खुशी मुखर्जी
खुशी दक्षिण सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री हैं जिनका जन्म 24 नवंबर, 1996 को कोलकाता शहर में हुआ था। उन्होंने 2013 में तमिल फिल्म 'अंजल थुराई' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्हें 'डोंगा प्रेमा' और 'हार्ट अटैक' जैसी कुछ तेलुगु फिल्मों में देखा गया। खुशी ने बॉलीवुड में फिल्म 'श्रृंगार' से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इसके बाद कुछ टीवी शो का हिस्सा भी बनीं। अभिनेत्री ने बोल्ड वेब सीरीज से खास पहचान बनाई है।