सूर्यकुमार यादव को लेकर खुशी मुखर्जी का चौंकाने वाला दावा, बोलीं- वह बहुत मैसेज करते थे

लेखन ज्योति सिंह 07:33 pm Dec 30, 202507:33 pm

क्या है खबर?

MTV स्प्लिट्सविला की प्रतियोगी रह चुकीं अभिनेत्री खुशी मुखर्जी किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चा बटोरती हैं। फिलहाल वह अपने एक बयान को लेकर लोगों का ध्यान खींच रही हैं, जो भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव से जुड़ा है। दरअसल, खुशी ने हालिया कार्यक्रम के दौरान एक चौंकाने वाला दावा किया है जिसे सुनकर लोग भी हैरान रह गए। अभिनेत्री का कहना है कि क्रिकेटर उन्हें अक्सर बहुत सारे मैसेज किया करते थे, लेकिन अब बातचीत नहीं होती है।