वेदांग रैना से अलग होने के बाद खुशी कपूर को फिर मिला प्यार, जानें कौन है वो शख्स?

खबर है कि खुशी कपूर अपने बचपन के दोस्त आकाश मेहता के साथ फिर से आ गई हैं। 'आर्चीज' के सह-अभिनेता वेदांग रैना के साथ उनका 2 साल का रिश्ता नए साल के आस-पास ही खत्म हुआ था।

यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई है, जब खुशी उस ब्रेकअप से आगे बढ़कर किसी ऐसे शख्स से दोबारा जुड़ी हैं, जिसे वो फिल्मों में आने से भी पहले से जानती हैं।