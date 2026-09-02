वेदांग रैना से अलग होने के बाद खुशी कपूर को फिर मिला प्यार, जानें कौन है वो शख्स?
खबर है कि खुशी कपूर अपने बचपन के दोस्त आकाश मेहता के साथ फिर से आ गई हैं। 'आर्चीज' के सह-अभिनेता वेदांग रैना के साथ उनका 2 साल का रिश्ता नए साल के आस-पास ही खत्म हुआ था।
यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई है, जब खुशी उस ब्रेकअप से आगे बढ़कर किसी ऐसे शख्स से दोबारा जुड़ी हैं, जिसे वो फिल्मों में आने से भी पहले से जानती हैं।
सूत्रों का दावा कि खुशी अब ठीक हैं
किसी करीबी सूत्र ने बताया कि वेदांग से ब्रेकअप के बाद खुशी काफी परेशान थीं, लेकिन अब वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही हैं और आकाश के साथ बहुत खुश हैं।
सूत्र ने यह भी बताया कि वो फिलहाल किसी और अभिनेता को डेट करने के मूड में नहीं हैं।
खुशी अपनी मां की फिल्म 'मॉम' से जुड़ीं
श्रीदेवी की बेटी खुशी अपनी मां की फिल्म 'मॉम' से जुड़ी एक नई फिल्म के लिए तैयारी कर रही हैं। उनका फिल्मी करियर साल 2023 में शुरू हुआ था।
खुशी ने पहले बताया था कि आजकल डेटिंग कितनी मुश्किल हो गई है। उन्होंने कहा था कि वो सीधे बात कहने की बजाय इशारे करना पसंद करती हैं और खुद को एक सीधी-सादी व बहुत शर्मीली इंसान मानती हैं।